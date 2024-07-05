Болгарія думає виділити 80 млн євро для України. Потрібна згода парламенту

Ці 80 млн євро будуть вирахувані із сум, які Софія отримує за озброєння, надане Києву

Парламент Болгарії (Фото: ЕРА)

Болгарія розглядає можливість виділити Україні 80 млрд євро на вашингтонському саміті НАТО 9-11 липня, але за це потрібно проголосувати парламенту. Таку інформацію публікує національне Radio Bulgaria.

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Тимчасовий глава болгарського уряду Димитар Главчев заявив, що "ця або будь-яка інша" сума стане фактом після голосування в парламенті.

"Наша головна мета – захистити наші національні інтереси як союзника по НАТО", – сказав він, не уточнивши, на що саме Софія планує виділити кошти.

Співголова партії Рух за права і свободи Делян Пеєвські пояснив, що ці гроші не будуть передані Болгарією безпосередньо Україні, а будуть вирахувані із сум, які країна отримує за озброєння, надане Києву.

28 червня 2024 року стало відомо, що президент Болгарії Румен Радев відмовився взяти участь у вашингтонському саміті НАТО через позицію, яку він "має обстоювати щодо України".

Президент Зеленський анонсував 4 липня, що Україна підпише якусь "сильну безпекову угоду" на саміті НАТО.

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