Болгарія почала передавати БТРи в Україну. Як і обіцяв міністр оборони країни – фото
Перша партія бронетранспортерів, які обіцяла Болгарія, вже вирушила до України. Кореспонденти місцевого телеканалу BVT опублікували фото з місця відправлення.
Перший бронетранспортер був завантажений на платформу і вирушив з бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Нові Іскарі, розповідає журналіст.
Йдеться про бронетехніку переважно зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х. Як зазначав болгарський депутат Івайло Мірчев, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТРів є технічно несправними й понад 40 років припадали пилом на складах.
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев обіцяв Україні понад 100 цих БТРів. За даними BVT, відсьогодні техніку перевозитимуть у комплекті з шести одиниць.
- 22 листопада 2023 року парламент Болгарії ратифікував домовленість про передавання Україні 100 несправних БТРів. Однак президент країни Румен Радев її ветував – заявив, що бронетехніка може бути використана для охорони болгарського кордону та допомоги населенню у разі катастроф та аварій.
- 8 грудня парламент Болгарії подолав вето Радева на передання Україні сотні БТРів, а також підтримав надання Києву переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітних ракет різних типів, що вийшли з ладу.