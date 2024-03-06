Болгарія почала передавати БТРи в Україну. Як і обіцяв міністр оборони країни – фото

28 лютого глава Міноборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що БТРи ще у країні, але "за кілька днів розпочнеться відправлення"

Фото: БТР/Укроборонпром

Перша партія бронетранспортерів, які обіцяла Болгарія, вже вирушила до України. Кореспонденти місцевого телеканалу BVT опублікували фото з місця відправлення.

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Перший бронетранспортер був завантажений на платформу і вирушив з бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Нові Іскарі, розповідає журналіст.

Йдеться про бронетехніку переважно зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х. Як зазначав болгарський депутат Івайло Мірчев, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТРів є технічно несправними й понад 40 років припадали пилом на складах.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев обіцяв Україні понад 100 цих БТРів. За даними BVT, відсьогодні техніку перевозитимуть у комплекті з шести одиниць.

Фото: BVT

Фото: BVT