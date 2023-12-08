Парламент Болгарії подолав вето Радева на БТРи для ЗСУ та схвалив передання ПЗРК і ракет

Депутати Болгарії проголосували за скасування вето президента країни на передання Україні сотні несправних БТРів, а також підтримали надання ПЗРК та ракет

БТР (Фото - Facebook, Івайло Мірчев)

Парламент Болгарії в п'ятницю подолав вето президента країни Румена Радева на передання Україні сотні несправних БТРів, а також підтримав надання Києву переносних зенітно-ракетних комплексів, що вийшли з ладу, і зенітних ракет різних типів. Про це повідомляє Sofia Globe.

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Болгарські депутати 161 голосом "за" та 55 "проти" проголосували за скасування вето Радева на угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міноборони України про постачання старих бронетранспортерів.

Домовленість про передання БТРів парламент Болгарії ратифікував минулого місяця. Проте Радев наклав вето – заявив, що бронетехніка може бути використана для охорони болгарського кордону та допомоги населенню у разі катастроф та аварій.

Радев, який регулярно виступає проти надання військової допомоги Україні, стверджував, що депутати "не розглянули належним чином альтернативні варіанти використання обладнання".

Також сьогодні парламент Болгарії 145 голосами "за", 55 "проти" і сімома такими, що "утрималися", підтримав схвалене вчора оборонним комітетом рішення про надання Україні несправних, застарілих або такими, що вийшли з ладу, ПЗРК і зенітних ракет різних типів.

Цим документом пропонується визначити надлишки озброєння та техніки, необхідні для оснащення формувань воєнного часу, та підготувати пропозицію щодо постачання цих озброєнь та техніки Україні.

Крім того, у тексті йдеться, що Міноборони Болгарії вживе заходів щодо приєднання до коаліції F-16, зокрема для спільної підготовки льотчиків та використання повітряного простору країни.

Документ також дозволяє приїзд та проживання у Болгарії з метою навчань до чотирьох піхотних/механізованих рот на рік чисельністю до 160 осіб зі складу ЗСУ.

За даними Euractiv, Болгарія за рік через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд. NYT повідомляє, що Болгарія поновила виробництво снарядів радянського зразка для України.

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