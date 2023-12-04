Президент Болгарії ветував угоду з Україною про постачання 100 БТРів для ЗСУ

Румен Радєв пояснив своє рішення тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передання техніки"

Румен Радєв (Фото: ЕРА/VASSIL DONEV)

Президент Болгарії Румен Радєв ветував ухвалений парламентом країни законопроєкт, який дозволяє безплатно передавати Україні бронетехніку. Про це повідомляє місцеве видання Nova Bulgaria.

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Радєв пояснив своє рішення тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передання техніки".

На думку болгарського президента, через це депутати не могли об'єктивно оцінити, чи не є бронетехніка застарілою і чи справді вона необхідна Україні.

Радєв заявив, що призначена для ЗСУ бронетехніка може бути використана для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, зокрема у важкодоступних районах.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", – сказав він.

Відповідно до повного тексту документа, йдеться про липневу угоду між Україною та Болгарією щодо військово-технічної співпраці. За цією домовленістю Болгарія уперше від початку великої війни мала передати Україні 100 БТРів, вилучених з арсеналу болгарської поліції.

Згідно з дослідженням Welt, Болгарія неофіційно активно постачала Україні боєприпаси та дизельне пальне для військової техніки у вирішальні місяці війни на початку 2022 року.

8 серпня 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зустрівся з Тагаревим у Болгарії. Детальніше про цю зустріч – тут.

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