Президент Болгарії ветував угоду з Україною про постачання 100 БТРів для ЗСУ
Президент Болгарії Румен Радєв ветував ухвалений парламентом країни законопроєкт, який дозволяє безплатно передавати Україні бронетехніку. Про це повідомляє місцеве видання Nova Bulgaria.
Радєв пояснив своє рішення тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передання техніки".
На думку болгарського президента, через це депутати не могли об'єктивно оцінити, чи не є бронетехніка застарілою і чи справді вона необхідна Україні.
Радєв заявив, що призначена для ЗСУ бронетехніка може бути використана для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, зокрема у важкодоступних районах.
"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", – сказав він.
Відповідно до повного тексту документа, йдеться про липневу угоду між Україною та Болгарією щодо військово-технічної співпраці. За цією домовленістю Болгарія уперше від початку великої війни мала передати Україні 100 БТРів, вилучених з арсеналу болгарської поліції.
- Згідно з дослідженням Welt, Болгарія неофіційно активно постачала Україні боєприпаси та дизельне пальне для військової техніки у вирішальні місяці війни на початку 2022 року.
- 8 серпня 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зустрівся з Тагаревим у Болгарії. Детальніше про цю зустріч – тут.
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