Президент Болгарии ветировал соглашение с Украиной о поставках 100 БТРов для ВСУ

Румен Радев объяснил свое решение тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи техники"

Румен Радев (Фото: ЕРА/VASSIL DONEV)

Президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом страны законопроект, позволяющий бесплатно передавать Украине бронетехнику. Об этом сообщает местное издание Nova Bulgaria.

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Радев объяснил свое решение тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи техники".

По мнению болгарского президента, из-за этого депутаты не могли объективно оценить, не является ли бронетехника устаревшей и действительно ли она необходима Украине.

Радев заявил, что предназначенная для ВСУ бронетехника может быть использована для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом", – сказал он.

Согласно полному тексту документа, речь идет об июльском соглашении между Украиной и Болгарией по военно-техническому сотрудничеству. По этой договоренности Болгария впервые с начала большой войны должна передать Украине 100 БТРов, изъятых из арсенала болгарской полиции.

Согласно исследованию Welt, Болгария неофициально активно снабжала Украину боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны в начале 2022 года.

8 августа 2023 начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов встретился с Тагаревым в Болгарии. Подробнее об этой встрече – здесь.

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