Президент Болгарии ветировал соглашение с Украиной о поставках 100 БТРов для ВСУ
Президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом страны законопроект, позволяющий бесплатно передавать Украине бронетехнику. Об этом сообщает местное издание Nova Bulgaria.
Радев объяснил свое решение тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи техники".
По мнению болгарского президента, из-за этого депутаты не могли объективно оценить, не является ли бронетехника устаревшей и действительно ли она необходима Украине.
Радев заявил, что предназначенная для ВСУ бронетехника может быть использована для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.
"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом", – сказал он.
Согласно полному тексту документа, речь идет об июльском соглашении между Украиной и Болгарией по военно-техническому сотрудничеству. По этой договоренности Болгария впервые с начала большой войны должна передать Украине 100 БТРов, изъятых из арсенала болгарской полиции.
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