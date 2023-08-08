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Буданов посетил Болгарию: обсудили безопасность, перспективы и сайт "Миротворец"

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 19:12
Буданов посетил Болгарию: обсудили безопасность, перспективы и сайт
Венелин Венев и Кирилл Буданов (Фото: Минобороны Болгарии)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов вместе с делегацией посетил Болгарию. Там он встречался с главой Минобороны Тодором Тагаревым и директором Службы военной разведки Венелин Веневым. На встрече, в частности, обсуждались вопросы безопасности и сайт "Миротворец", сообщает местное медиа bTV со ссылкой на Минобороны страны.

На переговорах обсуждалось состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес, пишет Минобороны Болгарии.

Болгарская сторона подняла и выяснила вопрос о сайте "Миротворец", пишет bTV.

Ранее на этом сайте были обнаружены данные болгарских журналистов и политиков. Из-за этого глава МИД Болгарии связывалась с послом Украины.

Также болгарская сторона "подчеркнула результативность переговоров и выразила удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества".

  • Ранее bTV опубликовало интервью с Будановым. Начальник ГУР сообщил, что украинское наступление происходит "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается. На Бахмутском направлении наступление идет немного быстрее, чем на юге, но "время покажет", отметил он.
  • Также Буданов объяснил, что в России уже знают об украинских источниках в окружении российского диктатора Путина и проводят проверки, которые не приводят к правильным результатам. 
  • Согласно исследованию Welt, Болгария неофициально активно снабжала Украину боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны в начале 2022 года.

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Артём Джерипа
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