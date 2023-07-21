Глава МИД Болгарии связалась с послом Украины из-за сайта Миротворец, где нашлись болгары

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль созвонилась с послом Украины в Болгарии Олесей Илащук из-за сайта Миротворец, на котором были обнаружены данные болгарских журналистов и политиков. Об этом сообщает пресс-служба МИД Болгарии.

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В болгарском ведомстве заявили, что "вызывает недоумение и беспокойство" информация о включении граждан страны в базу данных врагов Украины.

Посол Украины в Болгарии Илащук заверила Габриэль, что осознает важность вопроса. Она подчеркнула, что деятельность общественной организации Миротворец никоим образом не связана с работой государственных органов Украины и не отражает официальную политику украинского государства.

Посол объяснила, что Миротворец является неправительственной организацией, и сайт носит исключительно информативный характер.

18 июля депутат Европарламента Елена Йончева пожаловалась, что обнаружила свои данные на сайте Миротворец. Она внесена в базу как журналист – ездила во временно оккупированный Крым.

19 июля посольство Украины в Болгарии заявило, что сайт Миротворцев является независимым информационным ресурсом. При этом дипломаты отметили, что в последние годы РФ, как государство-агрессор, принимает меры по запрету деятельности Центра Миротворец, в частности, посылает соответствующие призывы к ООН и ЮНИСЕФ.

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