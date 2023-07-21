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Глава МЗС Болгарії зв'язалася з послом України через сайт Миротворець, де знайшлися болгари

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 00:06
Глава МЗС Болгарії зв'язалася з послом України через сайт Миротворець, де знайшлися болгари - Фото
Болгария (фото - pixabay.com)

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Болгарії Марія Габріель зателефонувала послу України в Болгарії Олесю Ілащуку через сайт Миротворець, на якому були виявлені дані болгарських журналістів і політиків. Про це повідомляє пресслужба МЗС Болгарії.


У болгарському відомстві заявили, що "викликає подив і занепокоєння" інформація про включення громадян країни до бази даних ворогів України.

Посол України у Болгарії Ілащук запевнила Габріель, що усвідомлює важливість питання. Вона наголосила, що діяльність громадської організації Миротворець жодним чином не пов'язана з роботою державних органів України та не відображає офіційної політики української держави.

Посол пояснила, що Миротворець є неурядовою організацією, і сайт має виключно інформативний характер.

  • 18 липня депутатка Європарламенту Олена Йончева поскаржилася, що виявила свої дані на сайті Миротворця. Вона внесена до бази як журналіст – відвідувала тимчасово окупований Крим.
  • 19 липня посольство України в Болгарії заявило, що сайт Миротворців є незалежним інформаційним ресурсом. При цьому дипломати зазначили, що останні роки РФ, як держава-агресор, вживає заходи щодо заборони діяльності Центру Миротворець, зокрема надсилає відповідні заклики до ООН та ЮНІСЕФ.
Оксана Житнюк
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болгаріямиротворецьМарія Габріель
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