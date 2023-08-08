Буданов відвідав Болгарію: обговорили безпеку, перспективи та сайт "Миротворець"

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов разом з делегацією відвідав Болгарію. Там він мав зустрічі з главою Міноборони Тодором Тагарєвим та директором Служби військової розвідки Венеліном Веневим. На зустрічі, зокрема, обговорювались безпекові питання та сайт "Миротворець", повідомляє місцеве медіа bTV з посиланням на Міноборони країни.

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На переговорах обговорювався стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи "розвитку ситуації" та інші теми, що становлять взаємний інтерес, пише Міноборони Болгарії.

Болгарська сторона підняла та з'ясувала питання щодо сайту "Миротворець", пише bTV.

Раніше на цьому сайті були виявлені дані болгарських журналістів і політиків. Через це глава МЗС Болгарії зв'язувалась з послом України.

Також болгарська сторона "підкреслила результативність переговорів та висловила задоволення рівнем двосторонньої співпраці".

Раніше bTV опублікувало інтерв'ю з Будановим. Начальник ГУР повідомив, що український наступ відбувається "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється. На Бахмутському напрямку наступ йде трошки швидше, ніж на півдні, але "час покаже", зазначив він.

Також Буданов пояснив, що у Росії вже знають про українські джерела в оточенні російського диктатора Путіна та проводять перевірки, які не приводять до правильних результатів.

Згідно з дослідженням Welt, Болгарія неофіційно активно постачала Україні боєприпаси та дизельне пальне для військової техніки у вирішальні місяці війни на початку 2022 року.

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