Схвалене Болгарією надання Україні сотні БТРів очікується у вересні
Очікується, що надання Україні близько 100 болгарських бронетранспортерів відбудеться вже у вересні 2023 року. Про це LIGA.net повідомив депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев, один з ініціаторів проєкту.
За його словами, на початку вересня болгарський парламент має остаточно ратифікувати передання ЗСУ 100 БТРів, після чого техніку буде відправлено до України.
Пропозиція про передання ЗСУ 100 БТРів була внесена до парламенту Болгарії 13 липня, а 21 липня депутати схвалили надання бронетехніки. Йдеться про бронетехніку переважно зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.
За словами Мірчева, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТРів є технічно несправними.
"Понад 40 років припадають пилом на складах і несуть лише витрати на їхню охорону та утримання", – стверджував депутат.
Надаючи Україні ці БТРи, Болгарія сподівається на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.
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