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У парламенті Болгарії пропонують передати ЗСУ 100 БТР, які 40 років збирають пил на складах

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 21:00
У парламенті Болгарії пропонують передати ЗСУ 100 БТР, які 40 років збирають пил на складах - Фото
БТР (Фото - Facebook, Івайло Мірчев)

У парламенті Болгарії пропонують передати Україні близько 100 бронетранспортерів, які не використовуються в країні та "збирають пил" на складах десятки років. Про таку ініціативу повідомив депутат від коаліції Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія Івайло Мірчев.

Він повідомив, що сьогодні, 13 липня, вносить до парламенту пропозицію щодо нової військової допомоги Україні. Йдеться про близько 100 БТР переважно зі складів МВС, які вироблялися у 60-х та 70-х роках і були зараховані до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.

За його словами, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними.

"Понад 40 років збирають пил на складах і несуть лише витрати на їхню охорону та утримання", – зазначив Мірчев.

За словами депутата, надаючи Україні ці БТР, Болгарія могла б розраховувати на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.

Він заявив, що наприкінці 2022 року США пропонували Болгарії американські системи протиповітряної оборони на $200 млн за постачання старої радянської зброї Україні. Проте, як стверджує Мірчев, уряд президента Румена Радєва не скористався цією можливістю.

Депутат заявив, що робота над ідеєю про передання цієї техніки велася близько місяця з прем'єр-міністром Миколою Денковим, міністрами внутрішніх справ та оборони, головою комісії з оборони у парламенті Болгарії Христо Гаджевим.

Читайте також: Історія таємної допомоги попри все. Як Болгарія рятувала Україну у вирішальні місяці – Welt

Оксана Житнюк
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