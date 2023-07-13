У парламенті Болгарії пропонують передати ЗСУ 100 БТР, які 40 років збирають пил на складах
У парламенті Болгарії пропонують передати Україні близько 100 бронетранспортерів, які не використовуються в країні та "збирають пил" на складах десятки років. Про таку ініціативу повідомив депутат від коаліції Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія Івайло Мірчев.
Він повідомив, що сьогодні, 13 липня, вносить до парламенту пропозицію щодо нової військової допомоги Україні. Йдеться про близько 100 БТР переважно зі складів МВС, які вироблялися у 60-х та 70-х роках і були зараховані до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.
За його словами, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними.
"Понад 40 років збирають пил на складах і несуть лише витрати на їхню охорону та утримання", – зазначив Мірчев.
За словами депутата, надаючи Україні ці БТР, Болгарія могла б розраховувати на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.
Він заявив, що наприкінці 2022 року США пропонували Болгарії американські системи протиповітряної оборони на $200 млн за постачання старої радянської зброї Україні. Проте, як стверджує Мірчев, уряд президента Румена Радєва не скористався цією можливістю.
Депутат заявив, що робота над ідеєю про передання цієї техніки велася близько місяця з прем'єр-міністром Миколою Денковим, міністрами внутрішніх справ та оборони, головою комісії з оборони у парламенті Болгарії Христо Гаджевим.
- 3 листопада 2022 року болгарські депутати вирішили, що Болгарія має передати зброю в Україну та посилити власну обороноздатність.
- 9 грудня 2022 року парламент Болгарії затвердив перший із початку повномасштабної війни пакет військової допомоги Україні.
- 26 червня 2023-го уряд Болгарії затвердив другий пакет військової допомоги для України.
- За даними Euractiv, Болгарія за рік через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд. NYT повідомляє, що Болгарія поновила виробництво снарядів радянського зразка для України.
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