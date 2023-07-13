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В парламенте Болгарии предлагают передать ВСУ 100 БТР, которые 40 лет пылятся на складах

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 21:00
В парламенте Болгарии предлагают передать ВСУ 100 БТР, которые 40 лет пылятся на складах - Фото
БТР (Фото - Facebook, Ивайло Мирчев)

В парламенте Болгарии предлагают передать Украине около 100 бронетранспортеров, которые не используются в стране и "пылятся" на складах десятки лет. О такой инициативе сообщил депутат от коалиции Продолжаем перемены – Демократическая Болгария Ивайло Мирчев.

Он сообщил, что сегодня, 13 июля, вносит в парламент предложение о новой военной помощи Украине. Речь идет об около 100 БТР в основном со складов МВД, которые производились в 60-х и 70-х годах и были зачислены во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.

По его словам, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТР технически неисправны.

"Больше 40 лет собирают пыль на складах и несут только расходы на их охрану и содержание", – отметил Мирчев.

По словам депутата, предоставляя Украине эти БТР, Болгария могла бы рассчитывать на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.

Он заявил, что в конце 2022 года США предлагали Болгарии американские системы противовоздушной обороны на $200 млн за поставки старого советского оружия Украине. Однако, как утверждает Мирчев, правительство президента Румена Радева не воспользовалось этой возможностью.

Депутат заявил, что работа над идеей о передаче этой техники велась около месяца с премьер-министром Николаем Денковым, министрами внутренних дел и обороны, главой комиссии по обороне в парламенте Болгарии Христо Гаджевым.

Читайте также: История тайной помощи вопреки всему. Как Болгария спасала Украину в решающие месяцы – Welt

Оксана Житнюк
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