В парламенте Болгарии предлагают передать ВСУ 100 БТР, которые 40 лет пылятся на складах
В парламенте Болгарии предлагают передать Украине около 100 бронетранспортеров, которые не используются в стране и "пылятся" на складах десятки лет. О такой инициативе сообщил депутат от коалиции Продолжаем перемены – Демократическая Болгария Ивайло Мирчев.
Он сообщил, что сегодня, 13 июля, вносит в парламент предложение о новой военной помощи Украине. Речь идет об около 100 БТР в основном со складов МВД, которые производились в 60-х и 70-х годах и были зачислены во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.
По его словам, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТР технически неисправны.
"Больше 40 лет собирают пыль на складах и несут только расходы на их охрану и содержание", – отметил Мирчев.
По словам депутата, предоставляя Украине эти БТР, Болгария могла бы рассчитывать на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.
Он заявил, что в конце 2022 года США предлагали Болгарии американские системы противовоздушной обороны на $200 млн за поставки старого советского оружия Украине. Однако, как утверждает Мирчев, правительство президента Румена Радева не воспользовалось этой возможностью.
Депутат заявил, что работа над идеей о передаче этой техники велась около месяца с премьер-министром Николаем Денковым, министрами внутренних дел и обороны, главой комиссии по обороне в парламенте Болгарии Христо Гаджевым.
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- 26 июня 2023-го правительство Болгарии утвердило второй пакет военной помощи для Украины.
- По данным Euractiv, Болгария за год через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд. NYT сообщает, что Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины.
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