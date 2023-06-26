Болгария утвердила второй с начала большой войны пакет помощи для ВСУ

Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщается на сайте Совета министров Болгарии.

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Правительство утвердило новый пакет военной и военно-технической помощи для Украины во исполнение решения Народного собрания от 9 декабря 2022 года. Тогда парламент Болгарии утвердил первый с начала полномасштабной войны пакет военной помощи Украине.

В Болгарии не разглашают ни стоимость, ни конкретные позиции из нового пакета помощи.

Сообщается только, что "утвержденный перечень сопоставим по объему с помощью из первого пакета, предоставленного временным правительством решением от 22 декабря 2022 года".

Также в правительстве подчеркнули, что предоставление данной помощи не повлияет на нормы запасов болгарской армии, ее обучение и боевую подготовку.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сказал, что новый пакет будет соответствовать запросам Украины и возможностям Болгарии.

3 ноября 2022 года болгарские депутаты решили, что Болгария должна направить оружие в Украину и усилить собственную обороноспособность.

По данным Euractiv, Болгария за год через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд. NYT сообщает, что Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины.

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