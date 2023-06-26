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Болгария утвердила второй с начала большой войны пакет помощи для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 20:37
Болгария утвердила второй с начала большой войны пакет помощи для ВСУ - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщается на сайте Совета министров Болгарии.


Правительство утвердило новый пакет военной и военно-технической помощи для Украины во исполнение решения Народного собрания от 9 декабря 2022 года. Тогда парламент Болгарии утвердил первый с начала полномасштабной войны пакет военной помощи Украине. 

В Болгарии не разглашают ни стоимость, ни конкретные позиции из нового пакета помощи.

Сообщается только, что "утвержденный перечень сопоставим по объему с помощью из первого пакета, предоставленного временным правительством решением от 22 декабря 2022 года".

Также в правительстве подчеркнули, что предоставление данной помощи не повлияет на нормы запасов болгарской армии, ее обучение и боевую подготовку.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сказал, что новый пакет будет соответствовать запросам Украины и возможностям Болгарии.

Читайте также: История тайной помощи вопреки всему. Как Болгария спасала Украину в решающие месяцы – Welt

Оксана Житнюк
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