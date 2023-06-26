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Болгарія затвердила другий з початку великої війни пакет допомоги для ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 20:37
Болгарія затвердила другий з початку великої війни пакет допомоги для ЗСУ - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Уряд Болгарії затвердив новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Болгарії.

Уряд затвердив новий пакет військової та військово-технічної допомоги для України на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року. Тоді парламент Болгарії затвердив перший від початку повномасштабної війни пакет військової допомоги Україні.

У Болгарії не розголошують ні вартості, ні конкретних позицій з нового пакету допомоги.

Повідомляється лише, що "затверджений перелік можна порівняти за обсягом з допомогою із першого пакету, наданого тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року".

Також в уряді наголосили, що надання цієї допомоги не вплине на норми запасів болгарської армії, її навчання та бойову підготовку.

Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов сказав, що новий пакет відповідатиме запитам України та можливостям Болгарії.

Читайте також: Історія таємної допомоги попри все. Як Болгарія рятувала Україну у вирішальні місяці – Welt

Оксана Житнюк
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військова допомогаболгарія
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