Болгарія затвердила другий з початку великої війни пакет допомоги для ЗСУ

Уряд Болгарії затвердив новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Болгарії.

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Уряд затвердив новий пакет військової та військово-технічної допомоги для України на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року. Тоді парламент Болгарії затвердив перший від початку повномасштабної війни пакет військової допомоги Україні.

У Болгарії не розголошують ні вартості, ні конкретних позицій з нового пакету допомоги.

Повідомляється лише, що "затверджений перелік можна порівняти за обсягом з допомогою із першого пакету, наданого тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року".

Також в уряді наголосили, що надання цієї допомоги не вплине на норми запасів болгарської армії, її навчання та бойову підготовку.

Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов сказав, що новий пакет відповідатиме запитам України та можливостям Болгарії.

3 листопада 2022 року болгарські депутати вирішили, що Болгарія має направити зброю в Україну та посилити власну обороноздатність.

За даними Euractiv, Болгарія за рік через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд. NYT повідомляє, що Болгарія поновила виробництво снарядів радянського зразка для України.

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