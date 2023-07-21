RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Після довгих дебатів Болгарія передає Україні 100 БТР, які 40 років припадають пилом на складах

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 20:31
Після довгих дебатів Болгарія передає Україні 100 БТР, які 40 років припадають пилом на складах - Фото
БТР (Фото - Facebook, Івайло Мірчев)

Парламент Болгарії схвалив передання Україні близько 100 бронетранспортерів. Про це повідомляє болгарське інформагентство БГНЕС.

Журналісти зазначають, що рішення про додаткове надання військово-технічної допомоги Україні було ухвалено після "довгих та запеклих дебатів".

Депутат Івайло Мірчев сказав, що бронетехніку буде передано не зі складів армії, а зі складів МВС. Він зазначив, що експертні висновки Міноборони та МВС полягають у тому, що ця зброя не потрібна Болгарії, і якщо вона буде надана Україні, то армія від цього не постраждає.

Рішення про додаткову військову допомогу Україні підтримали 142 народні депутати.

Пропозиція про передання ЗСУ 100 БТР була внесена до парламенту Болгарії 13 липня. Тоді один з ініціаторів Івайло Мірчев повідомив, що йдеться про бронетехніку переважно зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.

За його словами, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними.

"Понад 40 років припадають пилом на складах і несуть лише витрати на їхню охорону та утримання", – зазначив Мірчев.

За словами депутата, надаючи Україні ці БТР, Болгарія могла б розраховувати на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.

Читайте також: Історія таємної допомоги, попри все. Як Болгарія рятувала Україну у вирішальні місяці – Welt

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогаБТРболгарія
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 