Після довгих дебатів Болгарія передає Україні 100 БТР, які 40 років припадають пилом на складах
Парламент Болгарії схвалив передання Україні близько 100 бронетранспортерів. Про це повідомляє болгарське інформагентство БГНЕС.
Журналісти зазначають, що рішення про додаткове надання військово-технічної допомоги Україні було ухвалено після "довгих та запеклих дебатів".
Депутат Івайло Мірчев сказав, що бронетехніку буде передано не зі складів армії, а зі складів МВС. Він зазначив, що експертні висновки Міноборони та МВС полягають у тому, що ця зброя не потрібна Болгарії, і якщо вона буде надана Україні, то армія від цього не постраждає.
Рішення про додаткову військову допомогу Україні підтримали 142 народні депутати.
Пропозиція про передання ЗСУ 100 БТР була внесена до парламенту Болгарії 13 липня. Тоді один з ініціаторів Івайло Мірчев повідомив, що йдеться про бронетехніку переважно зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.
За його словами, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з цих БТР є технічно несправними.
"Понад 40 років припадають пилом на складах і несуть лише витрати на їхню охорону та утримання", – зазначив Мірчев.
За словами депутата, надаючи Україні ці БТР, Болгарія могла б розраховувати на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.
- 3 листопада 2022 року болгарські депутати вирішили, що Болгарія має передати зброю в Україну та посилити власну обороноздатність.
- 9 грудня 2022 року парламент Болгарії затвердив перший із початку повномасштабної війни пакет військової допомоги Україні.
- 26 червня 2023 року уряд Болгарії затвердив другий пакет військової допомоги для України.
- За даними Euractiv, Болгарія за рік через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд. NYT повідомляє, що Болгарія поновила виробництво снарядів радянського зразка для України.
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