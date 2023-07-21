После долгих дебатов Болгария передает Украине 100 БТР, которые 40 лет пылятся на складах
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине около 100 бронетранспортеров. Об этом сообщает болгарское информагентство БГНЕС.
Журналисты отмечают, что решение о дополнительном оказании военно-технической помощи Украине было принято после "долгих и ожесточенных дебатов".
Депутат Ивайло Мирчев сказал, что бронетехника будет передана не со складов армии, а со складов МВД. Он отметил, что экспертные заключения Минобороны и МВД заключаются в том, что это оружие не нужно Болгарии, и если оно будет предоставлено Украине, то армия от этого не пострадает.
Решение о дополнительной военной помощи Украине поддержали 142 народных депутата.
Предложение о передаче ВСУ 100 БТР было внесено в парламент Болгарии 13 июля. Тогда один из инициаторов Ивайло Мирчев сообщил, что речь идет о бронетехнике в основном со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.
По его словам, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТР технически неисправны.
"Более 40 лет пылятся на складах и несут только расходы на их охрану и содержание", – отметил Мирчев.
По словам депутата, предоставляя Украине эти БТР, Болгария могла бы рассчитывать на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.
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