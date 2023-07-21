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После долгих дебатов Болгария передает Украине 100 БТР, которые 40 лет пылятся на складах

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 20:31
После долгих дебатов Болгария передает Украине 100 БТР, которые 40 лет пылятся на складах - Фото
БТР (Фото - Facebook, Ивайло Мирчев)

Парламент Болгарии одобрил передачу Украине около 100 бронетранспортеров. Об этом сообщает болгарское информагентство БГНЕС.

Журналисты отмечают, что решение о дополнительном оказании военно-технической помощи Украине было принято после "долгих и ожесточенных дебатов".

Депутат Ивайло Мирчев сказал, что бронетехника будет передана не со складов армии, а со складов МВД. Он отметил, что экспертные заключения Минобороны и МВД заключаются в том, что это оружие не нужно Болгарии, и если оно будет предоставлено Украине, то армия от этого не пострадает.

Решение о дополнительной военной помощи Украине поддержали 142 народных депутата.

Предложение о передаче ВСУ 100 БТР было внесено в парламент Болгарии 13 июля. Тогда один из инициаторов Ивайло Мирчев сообщил, что речь идет о бронетехнике в основном со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.

По его словам, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТР технически неисправны.

"Более 40 лет пылятся на складах и несут только расходы на их охрану и содержание", – отметил Мирчев.

По словам депутата, предоставляя Украине эти БТР, Болгария могла бы рассчитывать на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.

Читайте также: История тайной помощи, вопреки всему. Как Болгария спасала Украину в решающие месяцы – Welt

Оксана Житнюк
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болгариявоенная помощьбтр
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