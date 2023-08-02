Одобренная Болгарией передача Украине сотни БТРов ожидается в сентябре
Ожидается, что передача Украине около 100 болгарских бронетранспортеров состоится уже в сентябре 2023 года. Об этом LIGA.net сообщил депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев, один из инициаторов проекта.
По его словам, в начале сентября болгарский парламент должен окончательно ратифицировать передачу ВСУ 100 БТРов, после чего техника будет отправлена в Украину.
Предложение о передаче ВСУ 100 БТРов было внесено в парламент Болгарии 13 июля, а 21 июля депутаты одобрили передачу бронетехники. Речь идет о бронетехнике в основном со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.
По словам Мирчева, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТРов технически неисправны.
"Более 40 лет пылятся на складах и несут только расходы на их охрану и содержание", – утверждал депутат.
Предоставляя Украине эти БТРы, Болгария надеется на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.
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