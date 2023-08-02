Одобренная Болгарией передача Украине сотни БТРов ожидается в сентябре

Ожидается, что передача Украине около 100 болгарских бронетранспортеров состоится уже в сентябре 2023 года. Об этом LIGA.net сообщил депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев, один из инициаторов проекта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в начале сентября болгарский парламент должен окончательно ратифицировать передачу ВСУ 100 БТРов, после чего техника будет отправлена в Украину.

Предложение о передаче ВСУ 100 БТРов было внесено в парламент Болгарии 13 июля, а 21 июля депутаты одобрили передачу бронетехники. Речь идет о бронетехнике в основном со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.

По словам Мирчева, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТРов технически неисправны.

"Более 40 лет пылятся на складах и несут только расходы на их охрану и содержание", – утверждал депутат.

Предоставляя Украине эти БТРы, Болгария надеется на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.

Читайте также: История тайной помощи, вопреки всему. Как Болгария спасала Украину в решающие месяцы – Welt

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.