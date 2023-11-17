Глава МО Болгарії: Мир відновиться тільки тоді, коли режим Путіна програє Україні

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що підтримка України – в національних інтересах країни, оскільки "світ відновиться тільки тоді, коли авторитарний режим російського диктатора Володимира Путіна програє у війні". Його цитує Euractiv.

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"Мир буде відновлений лише тоді, коли авторитарний режим Путіна програє цю війну. Саме розуміючи це, Болгарія приєдналася до спільної політики Євросоюзу щодо надання військової допомоги Україні відповідно до заявлених потреб", – сказав він.

Тагарев зазначив, що у лавах ЗСУ воюють етнічні болгари, які гинуть, захищаючи свою Батьківщину.

"Захищаючи себе, Україна захищає Європу від Кремля. Якщо Україна програє, будьте готові щонайменше подвоїти ресурси, які виділяє Болгарія на оборону", – сказав міністр оборони Болгарії.

Також, за його словами, російська дезінформаційна кампанія впливає на боєздатність болгарської армії, підживлюючи страх війни у суспільстві.

За даними Міністерства оборони Болгарії, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість заявок до військових академій впала на 35%, а кількість курсантів – на 45%.

Згідно з дослідженням Welt, Болгарія неофіційно активно постачала Україні боєприпаси та дизельне пальне для військової техніки у вирішальні місяці війни на початку 2022 року.

8 серпня 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зустрівся з Тагаревим у Болгарії. Детальніше про цю зустріч – тут.

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