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Глава МО Болгарії: Мир відновиться тільки тоді, коли режим Путіна програє Україні

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 07:48
Глава МО Болгарії: Мир відновиться тільки тоді, коли режим Путіна програє Україні - Фото
Тодор Тагарев (Скриншот з відео)

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що підтримка України – в національних інтересах країни, оскільки "світ відновиться тільки тоді, коли авторитарний режим російського диктатора Володимира Путіна програє у війні". Його цитує Euractiv.

"Мир буде відновлений лише тоді, коли авторитарний режим Путіна програє цю війну. Саме розуміючи це, Болгарія приєдналася до спільної політики Євросоюзу щодо надання військової допомоги Україні відповідно до заявлених потреб", – сказав він.

Тагарев зазначив, що у лавах ЗСУ воюють етнічні болгари, які гинуть, захищаючи свою Батьківщину.

"Захищаючи себе, Україна захищає Європу від Кремля. Якщо Україна програє, будьте готові щонайменше подвоїти ресурси, які виділяє Болгарія на оборону", – сказав міністр оборони Болгарії.

Також, за його словами, російська дезінформаційна кампанія впливає на боєздатність болгарської армії, підживлюючи страх війни у суспільстві.

За даними Міністерства оборони Болгарії, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість заявок до військових академій впала на 35%, а кількість курсантів – на 45%.

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Мілана Головань
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війнаволодимир путінболгаріяТодор Тагарєв
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