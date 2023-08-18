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У Болгарії не виключають зіткнення Росії з НАТО у Чорному морі

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18.08.2023, 21:14
У Болгарії не виключають зіткнення Росії з НАТО у Чорному морі - Фото
Тодор Тагарєв (фото: ЕРА)

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв не виключає, що бажання Росії розширити зону свого контролю та її дії у Чорному морі може спричинити зіткнення з НАТО у регіоні. Його цитує місцеве видання Novinite.

"Ми не можемо виключити зіткнення між НАТО та Росією в Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону свого контролю", – сказав Тагарєв.

Він також додав, що головна умова для завершення війни, – повне відновлення територіальної цілісності України.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Впродовж наступних днів РФ почала завдавати масованих ударів дронами та ракетами по містах на півдні України. Росія почала атакувати українські порти як в районі Одеси, так і на Дунаї. У ніч проти 16 серпня російські загарбники атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона збила 13 цілей на Миколаївщині та Одещині. 16 серпня перше цивільне судно пройшло через український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту, – це контейнеровоз Joseph Schulte, який йде під прапором Гонконгу. 18 серпня корабель прибув до Стамбула.

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Мілана Головань
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