В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев не исключает, что желание России расширить зону своего контроля и ее действия в Черном море может привести к столкновению с НАТО в регионе. Его цитирует местное издание Novinite.

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"Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в частности, расширяя зону своего контроля", – сказал Тагарев.

Он также добавил, что главное условие для завершения войны, – полное восстановление территориальной целостности Украины.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года Россия объявила о . 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В течение следующих дней РФ начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины. Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы , так и на Дунае . В ночь на 16 августа российские захватчики атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 13 целей в Николаевской и Одесской областях. 16 августа первое гражданское судно прошло через украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта, – контейнеровоз Joseph Schulte, который идет под флагом Гонконга. 18 августа корабль прибыл в Стамбул.

Согласно исследованию Welt, Болгария неофициально активно снабжала Украину боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны в начале 2022 года.

8 августа 2023 начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов встретился с Тагаревым в Болгарии. Подробнее об этой встрече здесь.

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