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В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 21:14
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море - Фото
Тодор Тагарев (Фото: ЕРА)

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев не исключает, что желание России расширить зону своего контроля и ее действия в Черном море может привести к столкновению с НАТО в регионе. Его цитирует местное издание Novinite.

"Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в частности, расширяя зону своего контроля", – сказал Тагарев.

Он также добавил, что главное условие для завершения войны, – полное восстановление территориальной целостности Украины.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В течение следующих дней РФ начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины. Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае. В ночь на 16 августа российские захватчики атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 13 целей в Николаевской и Одесской областях. 16 августа первое гражданское судно прошло через украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта, – контейнеровоз Joseph Schulte, который идет под флагом Гонконга. 18 августа корабль прибыл в Стамбул.

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Милана Головань
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войнаболгарияТодор Тагарев
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