Парламент Болгарии преодолел вето Радева на БТРы для ВСУ и одобрил передачу ПЗРК и ракет

Депутаты Болгарии проголосовали за отмену вето президента страны на передачу Украине сотни неисправных БТРов, а также поддержали отправку ПЗРК и ракет

БТР (Фото - Facebook, Ивайло Мирчев)

Парламент Болгарии в пятницу преодолел вето президента страны Румена Радева на передачу Украине сотни неисправных БТРов, а также поддержал передачу Киеву вышедших из строя переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных ракет разных типов. Об этом сообщает Sofia globe.

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Болгарские депутаты 161 голосом "за" и 55 "против" проголосовали за отмену вето Радева на соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Минобороны Украины о поставке старых бронетранспортеров.

Договоренность о передаче БТРов парламент Болгарии ратифицировал в прошлом месяце. Однако Радев наложил вето - заявил, что бронетехника может быть использована для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий.

Радев, регулярно выступающий против предоставления военной помощи Украине, утверждал, что депутаты "не рассмотрели должным образом альтернативные варианты использования оборудования".

Также сегодня парламент Болгарии 145 голосами "за", 55 "против" и при семи воздержавшихся поддержал одобренное вчера оборонным комитетом решение о предоставлении Украине неисправных, вышедших из строя или устаревших ПЗРК и зенитных ракет разных типов.

Этим документом предлагается определить излишки вооружения и техники, необходимые для оснащения формирований военного времени, и подготовить предложение по поставке этих вооружений и техники Украине.

Кроме того, в тексте сказано, что Минобороны Болгарии примет меры по присоединению к коалиции F-16, в том числе для совместной подготовки летчиков и использования воздушного пространства страны.

Документ также разрешает приезд и проживание в Болгарии с целью учений до четырех пехотных/механизированных рот в год численностью до 160 человек из состава ВСУ.

По данным Euractiv, Болгария за год через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд. NYT сообщает, что Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины.

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