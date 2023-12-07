В парламенте Болгарии предварительно одобрили передачу ВСУ неисправных ПЗРК и ракет
Оборонный комитет болгарского парламента поддержал предоставление Украине неисправных, вышедших из строя или устаревших переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных ракет разных типов. Об этом сообщило болгарское информагентство БТА.
Сегодня 11 голосами "за", четырьмя "против" и одним "воздержавшимся" комитет предварительно одобрил военную помощь для Украины.
В проекте решения предлагается определить излишки вооружения и техники, необходимые для оснащения формирований военного времени, и подготовить предложение по поставке этих вооружений и техники Украине.
Также предлагается провести переговоры с правительствами стран-союзников по НАТО о размещении союзных зенитных и береговых противокорабельных ракетных комплексов для укрепления обороноспособности Болгарии.
Кроме того, в тексте сказано, что Минобороны Болгарии примет меры по присоединению к коалиции F-16, в том числе для совместной подготовки летчиков и использования воздушного пространства страны.
Документ также разрешает проезд и проживание в Болгарии с целью учений до четырех пехотных/механизированных рот в год численностью до 160 человек из состава ВСУ.
По данным информагентства, проект решения о передаче Украине неисправного оружия и ракет вызвал дискуссию на заседании комитета. Партии БСП и Възраждане выступили против.
Однако замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов заявил, что "все неисправно, и мы не можем отремонтировать это в Болгарии". Он также подчеркнул, что решение проблемы неисправных ракет ищется уже давно.
- По данным Welt, Болгария неофициально активно снабжала Украину боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны в начале 2022 года.
- 22 ноября парламент Болгарии ратифицировал договоренность о передаче Украине 100 неисправных БТРов. Однако президент страны Румен Радев наложил вето - заявил, что бронетехника может быть использована для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий.