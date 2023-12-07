В парламенте Болгарии предварительно одобрили передачу ВСУ неисправных ПЗРК и ракет

Следом за неисправными БТР, предоставление которых в итоге ветировал Радев, в Болгарии предварительно одобрили передачу ВСУ неисправных ПЗРК и ракет

Иллюстративное фото: ДШВ

Оборонный комитет болгарского парламента поддержал предоставление Украине неисправных, вышедших из строя или устаревших переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных ракет разных типов. Об этом сообщило болгарское информагентство БТА.

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Сегодня 11 голосами "за", четырьмя "против" и одним "воздержавшимся" комитет предварительно одобрил военную помощь для Украины.

В проекте решения предлагается определить излишки вооружения и техники, необходимые для оснащения формирований военного времени, и подготовить предложение по поставке этих вооружений и техники Украине.

Также предлагается провести переговоры с правительствами стран-союзников по НАТО о размещении союзных зенитных и береговых противокорабельных ракетных комплексов для укрепления обороноспособности Болгарии.

Кроме того, в тексте сказано, что Минобороны Болгарии примет меры по присоединению к коалиции F-16, в том числе для совместной подготовки летчиков и использования воздушного пространства страны.

Документ также разрешает проезд и проживание в Болгарии с целью учений до четырех пехотных/механизированных рот в год численностью до 160 человек из состава ВСУ.

По данным информагентства, проект решения о передаче Украине неисправного оружия и ракет вызвал дискуссию на заседании комитета. Партии БСП и Възраждане выступили против.

Однако замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов заявил, что "все неисправно, и мы не можем отремонтировать это в Болгарии". Он также подчеркнул, что решение проблемы неисправных ракет ищется уже давно.