У парламенті Болгарії попередньо схвалили передання ЗСУ несправних ПЗРК та ракет

Слідом за несправними БТРами, надання яких зрештою ветував Радєв, у Болгарії попередньо схвалили передання ЗСУ несправних ПЗРК та ракет

Ілюстративне фото: ДШВ

Оборонний комітет болгарського парламенту підтримав надання Україні несправних або застарілих переносних зенітно-ракетних комплексів і зенітних ракет різних типів. Про це повідомило болгарське інформагентство БТА.

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Сьогодні 11 голосами "за", чотирма "проти" та одним таким, що "утримався", комітет попередньо схвалив військову допомогу для України.

У проєкті рішення пропонується визначити надлишки озброєння та техніки, необхідні для оснащення формувань воєнного часу, та підготувати пропозицію щодо постачання цих озброєнь і техніки Україні.

Також пропонується провести переговори з урядами країн-союзників НАТО щодо розміщення союзних зенітних та берегових протикорабельних ракетних комплексів для зміцнення обороноздатності Болгарії.

Крім того, у тексті повідомляється, що Міноборони Болгарії вживатиме заходів щодо приєднання до коаліції F-16, зокрема для спільної підготовки льотчиків та використання повітряного простору країни.

Документ також дозволяє проїзд та проживання у Болгарії з метою навчань до чотирьох піхотних/механізованих рот на рік чисельністю до 160 осіб зі складу ЗСУ.

За даними інформагентства, проєкт рішення про передавання Україні несправної зброї та ракет викликав дискусію на засіданні Комітету. Партії БСП та Възраждане виступили проти.

Проте заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов заявив, що "все несправно, і ми не можемо відремонтувати це в Болгарії". Він також наголосив, що розв'язання проблеми несправних ракет шукають вже давно.