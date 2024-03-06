Болгария начала передавать БТРы в Украину. Как и обещал министр обороны страны – фото

28 февраля глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что БТРы еще в стране, но "за несколько дней начнется отправка"

Фото: BVT

Первая партия бронетранспортеров, обещанная Болгарией, уже отправилась в Украину. Корреспонденты местного телеканала BVT опубликовали фото с места отправки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Первый бронетранспортер был загружен на платформу и отправился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Новые Искари, рассказывает журналист.

Речь идет о бронетехнике преимущественно из составов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была причислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х. Как отмечал болгарский депутат Ивайло Мирчев, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТРов технически неисправны и более 40 лет пылились на складах.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев обещал Украине более 100 этих БТРов. По данным BVT, с сегодняшнего дня технику будут перевозить в комплекте из шести единиц.

Фото: BVT

Фото: BVT