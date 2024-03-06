Болгария начала передавать БТРы в Украину. Как и обещал министр обороны страны – фото
Первая партия бронетранспортеров, обещанная Болгарией, уже отправилась в Украину. Корреспонденты местного телеканала BVT опубликовали фото с места отправки.
Первый бронетранспортер был загружен на платформу и отправился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Новые Искари, рассказывает журналист.
Речь идет о бронетехнике преимущественно из составов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была причислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х. Как отмечал болгарский депутат Ивайло Мирчев, эта техника никогда не использовалась, некоторые из этих БТРов технически неисправны и более 40 лет пылились на складах.
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев обещал Украине более 100 этих БТРов. По данным BVT, с сегодняшнего дня технику будут перевозить в комплекте из шести единиц.
- 22 ноября 2023 года парламент Болгарии ратифицировал договоренность о передаче Украине 100 неисправных БТРов. Однако президент страны Румен Радев ее ветировал – заявил, что бронетехника может использоваться для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий.
- 8 декабря парламент Болгарии преодолел вето Радева на передачу Украине сотни БТРов, а также поддержал отправку в Киев переносных вышедших из строя переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных ракет различных типов.