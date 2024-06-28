Президент Болгарії відмовився від участі у саміті НАТО через позицію щодо України

Румен Радев (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Болгарії Румен Радев відмовився взяти участь у вашингтонському саміті НАТО через позицію, яку він "має обстоювати щодо України". Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Оголошення про відмову пролунало через кілька годин після того, як в. о. прем'єра Дімітар Главчев заявив, що Радев повинен очолити делегацію.

Причина полягає в тому, що у своїй пропозиції Рада міністрів пише, що Радев повинен буде представити рамкові позиції, ухвалені Радою міністрів і на їх основі "затвердити та/або підтвердити" документи, представлені на засіданні.

"Я не приймаю деякі положення ухвалених Радою міністрів рамкових позицій, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе щодо війни в Україні", – заявив Радев.

Про які саме рамкові позиції йдеться, не повідомляють ні в адміністрації президента, ні в уряді Болгарії.

Радев неодноразово відрізнявся проросійськими висловлюваннями і намагався блокувати військову допомогу Україні.

29 квітня 2024 року генсек НАТО Столтенберг прибув із візитом до Києва, де заявив, що місце України за правом в Альянсі, тому зараз тривають усі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства у блоці.

27 травня він пообіцяв, що на саміті НАТО буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні та їх фінансування.

Читайте також: Дуда вважає, що Україну потрібно запросити до НАТО на саміті у Вашингтоні