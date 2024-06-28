Президент Болгарии отказался от участия в саммите НАТО из-за позиции касательно Украины

Румэн Радев (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Болгарии Румен Радев отказался принять участие в вашингтонском саммите НАТО из-за позиции, которую он "должен отстаивать в отношении Украины". Об этом сообщает болгарская служба Радио Свобода.

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Объявление об отказе прозвучало через несколько часов после того, как и. о. премьера Димитар Главчев заявил, что Радев должен возглавить делегацию.

Причина в том, что в своем предложении Совет министров пишет, что Радев должен будет представить рамочные позиции, принятые Советом министров, и на их основе "утвердить и/или подтвердить" документы, представленные на заседании.

"Я не принимаю некоторые положения принятых Советом министров рамочных позиций, касающихся обязательств, которые наша страна берет на себя в отношении войны в Украине", – заявил Радев.

О каких именно рамочных позициях идет речь, не сообщают ни в администрации президента, ни в правительстве Болгарии.

Радев неоднократно отличался пророссийскими высказываниями и пытался блокировать военную помощь Украине.

29 апреля 2024 года генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где заявил, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому сейчас идут все соответствующие меры по ускорению обретения страной членства в блоке.

27 мая он пообещал, что на саммите НАТО будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

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