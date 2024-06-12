Дуда считает, что Украину нужно пригласить в НАТО на саммите в Вашингтоне

Польский лидер признал, что Украина сможет стать членом НАТО только после войны, но приглашение ей нужно предоставить сейчас

Анджей Дуда (Фото: ЕРА / TOMS KALNINS)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что союзники должны пригласить Украину в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне. В то же время он признает, что стать полноценным членом Украина сможет только после войны, передает RMF24.

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"Для нас очевидно, что Украину нельзя в полной мере принять в Альянс до того, как закончится война. Но этот процесс, по нашему мнению, должен продолжаться, потому что это также будет демонстрацией НАТО для России, что стремление Украины к членству в Альянсе слышат, понимают и двигаются к их реализации", – заявил польский лидер.

По его мнению, Украина должна получить приглашение от союзников на предстоящем саммите блока. В целом Дуда ожидает от встречи усиления обороноспособности Альянса, пересмотра подхода НАТО к России и работы над реализацией евроатлантических стремлений Украины.

29 апреля 2024 года генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где заявил, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому сейчас идут все соответствующие меры по ускорению обретения страной членства в блоке.

27 мая он пообещал, что на саммите НАТО будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

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