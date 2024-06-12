Дуда вважає, що Україну потрібно запросити до НАТО на саміті у Вашингтоні

Польський лідер визнав, що Україна зможе стати членом НАТО тільки після війни, але запрошення їй потрібно надати зараз

Анджей Дуда (Фото: ЕРА / TOMS KALNINS)

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що союзники мають запросити Україну до НАТО на липневому саміті у Вашингтоні. Водночас він визнає, що стати повноцінним членом Україна зможе тільки після війни, передає RMF24.

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"Для нас очевидно, що Україну не можна повною мірою прийняти до Альянсу до того, як закінчиться війна. Але цей процес, на нашу думку, має тривати, тому що це також буде демонстрацією НАТО для Росії, що прагнення України щодо членства в Альянсі чують, розуміють і рухаються до їхньої реалізації", – заявив польський лідер.

На його думку, Україна мала б отримати запрошення від союзників на майбутньому саміті блоку. Загалом Дуда очікує від зустрічі посилення обороноздатності Альянсу, перегляду підходу НАТО до Росії та роботу над реалізацією євроатлантичних прагнень України.

29 квітня 2024 року генсек НАТО Столтенберг прибув із візитом до Києва, де заявив, що місце України за правом в Альянсі, тому зараз тривають усі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства у блоці.

27 травня він пообіцяв, що на саміті НАТО буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні та їх фінансування.

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