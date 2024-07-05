Столтенберг сподівається, що Україна стане членом НАТО протягом 10 років

Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву, адже це може пришвидшити завершення війни

Єнс Столтенберг (Фото: Teresa Suarez / EPA)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна стане повноправним членом Альянсу протягом наступного десятиліття. Про це він розповів в інтерв’ю агентству DPA, передає Deutsche Welle.

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Крім того, напередодні саміту НАТО, який проходитиме 9-11 липня у Вашингтоні, Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він вважає: що сильнішою буде ця підтримка, то швидше може закінчитися війна, розв'язана Росією проти України.

За словами генсека НАТО, російський диктатор Володимир Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.

"Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни", – заявив він.

11 червня генсек Альянсу Столтенберг повідомив, що під час саміту лідери країн НАТО мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні військової допомоги Україні та обговорити відповіді на виклики для безпеки від Китаю.

18 червня генсек НАТО заявив, що від саміту у Вашингтоні не варто очікувати конкретних дат щодо членства України в Альянсі, але буде "чітке повідомлення про перспективи членства".

19 червня CNN повідомило, що США та ключові союзники, зокрема Велика Британія, обговорюють, які зобов'язання дати Україні щодо вступу в НАТО на липневому саміті.

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