Від саміту НАТО у Вашингтоні не варто очікувати конкретних дат щодо вступу України – генсек

Єнс Столтенберг сподівається, що Альянс перейме на себе координацію оборонної допомоги, а країни-члени погодять щорічне фінансування для України

Єнс Столтенберг (Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що від саміту у Вашингтоні не варто очікувати конкретних дат щодо членства України в Альянсі, але буде "чітке повідомлення про перспективи членства". Слова посадовця у столиці США передає Голос Америки.

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Він зазначив, що не варто очікувати від саміту конкретних дат щодо українського членства в НАТО.

"Я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надішле чітке повідомлення про перспективи членства України, і про те, що Україна стане членом Альянсу", – пояснив посадовець, додавши, що це питання має бути узгоджене серед союзників.

У Столтенберга уточнили, чи є бойові дії перешкодою для вступу України в НАТО – той відповів, що країни-члени "не мають визначення конкретних перешкод".

Він додав, що НАТО має "певну дилему": з одного боку важко запросити Україну до Альянсу, поки триває війна, але з іншого також важко сказати, що блок не буде цього робити, поки існує конфлікт із РФ.

В останньому випадку Росія отримає стимул продовжувати протистояння, пояснив генсек.

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"Ми будемо зближати Україну з альянсом, допомагаючи їй відповідати всім стандартам НАТО, бути дедалі оперативніше сумісними з НАТО, скасувавши вимоги до Плану дій щодо членства, а також поглибивши політичну співпрацю в Раді НАТО-Україна. І тоді ми ухвалимо рішення, коли прийде час", – заявив Столтенберг.

Він зазначив: якщо Україну підготувати зараз, то вона "дуже швидко" може набути членства в Альянсі, коли на це буде згода всіх союзників.

Серед очікувань щодо прийдешнього саміту генсек сподівається, що Альянс перейме на себе координацію оборонної допомоги Україні (наразі на "Рамштайні" головує США).

Також посадовець має надію, що лідери країн НАТО погодять щорічне фінансування оборони України (анонсувалося 40 млрд євро на рік).

"Чим надійніша наша довгострокова підтримка, тим швидше Москва зрозуміє, що їй не вдасться нас "перечекати", і тим швидше ця війна може закінчитися. Це може здатися парадоксом, але це шлях до миру, це більше зброї для України", – підсумував він.

Саміт НАТО у Вашингтоні триватиме з 9 до 11 липня.

17 червня в адміністрації президента Байдена заявили, що для вступу в НАТО Україна має виграти війну з Росією, а США роблять усе можливе, щоб переконатися, що українці зможуть це зробити.

Столтенберг повідомив, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та КНР.

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