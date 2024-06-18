Генсек НАТО: Китай має зіткнутися з наслідками за підтримку війни Росії проти України

Володимир Путін і Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китайська народна республіка має зіткнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику. Про це посадовець розповів в інтерв'ю BBC.

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Столтенберг зазначив, що Пекін намагається отримати найкраще з ситуації, підтримуючи військові зусилля Росії, а також намагаючись підтримувати відносини з європейськими союзниками.

Проте посадовець вважає, що така політика КНР не може працювати у довгостроковій перспективі.

На запитання, що країни-члени НАТО можуть зробити щодо підтримки Пекіном Москви, генсек Альянсу сказав, що "ведуться розмови" стосовно можливих санкцій.

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Він додав, що КНР ділиться з Росією багатьма технологіями, зокрема, мікроелектронікою, котрі є ключовими для країни-агресора у створенні ракет та іншої зброї, яку вона використовує проти України.

На думку Столтенберга, на якомусь етапі союзники повинні розглянути певну економічну ціну для КНР, якщо вона не змінить свою поведінку.

Пекін уже перебуває під деякими санкціями за підтримку РФ – у травні Сполучені Штати оголосили про обмеження, які стосуватимуться близько 20 компаній, що базуються у КНР і Гонконгу, зауважує BBC.

22 травня глава Міноборони Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

17 червня Столтенберг повідомив, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та КНР.

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