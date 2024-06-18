Генсек НАТО: Китай должен столкнуться с последствиями за поддержку войны РФ против Украины

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китайская народная республика должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику. Об этом чиновник рассказал в интервью BBC.

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Столтенберг отметил, что Пекин пытается извлечь лучшее из ситуации, поддерживая военные усилия России, а также пытаясь поддерживать отношения с европейскими союзниками.

Однако чиновник считает, что подобная политика КНР не может работать в долгосрочной перспективе.

На вопрос, что страны-члены НАТО могут сделать по поддержке Пекином Москвы, генсек Альянса сказал, что "ведутся разговоры" о возможных санкциях.

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Он добавил, что КНР делится с Россией многими технологиями, в частности микроэлектроникой, которые являются ключевыми для страны-агрессора в создании ракет и другого оружия, которое она использует против Украины.

По мнению Столтенберга, на каком-то этапе союзники должны рассмотреть определенную экономическую цену для КНР, если она не изменит своего поведения.

Пекин уже находится под некоторыми санкциями за поддержку РФ – в мае Соединенные Штаты объявили об ограничениях, которые будут касаться около 20 компаний, базирующихся в КНР и Гонконге, отмечает BBC.

22 мая глава Минобороны Британии заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

17 июня Столтенберг сообщил, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и КНР.

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