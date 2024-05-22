Разведки Британии и США имеют доказательства, что Китай готовит поставки оружия РФ – Шэппс

Министр обороны Британии Шэппс считает, что мир должен быть обеспокоен этим

Грант Шэппс (Фото: EPA)

Американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставить России летальную помощь для использования в войне против Украины. Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шэппс, его слова цитирует агентство Reuters.

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"Летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в Россию и затем в Украину, и я считаю это значительным событием", – заявил он.

В то же время глава британского Минобороны не предоставил доказательств в поддержку своего утверждения.

"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя как сдерживающего влияние на Владимира Путина", – добавил он.

Ранее руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения (CACDS), Азиатской секции New Geopolitics Research Network Юрий Пойта сообщал LIGA.net, что между российским диктатором и китайским лидером есть личная симпатия.

3 мая представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят, чтобы Китай намеревался принять украинскую формулу мира и работать над справедливым завершением российско-украинской войны.

5 мая впервые за последние пять лет глава КНР прибыл во Францию. До этого издание Bloomberg писало, что президент Франции Макрон стремится углубить свою личную связь с Си, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина относительно войны в Украине.

Глава Еврокомиссии после встречи с главой КНР заявила, что члены ЕС рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву после завершения войны против Украины, а также и в дальнейшем будет предотвращать российские ядерные угрозы.

На следующий день Си находился с визитами в Сербии и Венгрии.

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