Сі прибув із візитом до Угорщини. Орбан з дружиною зустріли його в аеропорту – фото

Це перший державний візит Сі до Угорщини

Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak

Китайський лідер Сі Цзіньпін 9 травня прибув до Угорщини в межах європейського турне, в аеропорту його зустрів прем'єр країни Віктор Орбан з дружиною. Про це повідомляє CGTN.

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Як зазначає видання, це перший державний візит Сі до Угорщини, він відбувся у 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

У 1947 році Угорщина встановила дипломатичні відносини з Китаєм, у 2017-му двосторонні відносини піднялися до рівня всеосяжного стратегічного партнерства, передає CGTN.

Орбан прагне посилити економічні зв’язки з Китаєм, зокрема — розширити участь Угорщини в ініціативі Сі "Один пояс, один шлях", заявив депутат угорського парламенту Гергей Гуляш. Окрім того, за його словами, у планах - модернізація залізниць й фінансування нового нафтопроводу, що з'єднує її з Сербією.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомляв, що під час візиту Сі Будапешт планує укласти з Пекіном щонайменше 16 угод.

Сі Цзіньпін та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ HOFFMANN GYORGY HANDOUT)

Сі Цзіньпін та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ HOFFMANN GYORGY HANDOUT)

Петер Сійярто та Ван Ї (Фото: ЕРА/ HOFFMANN GYORGY HANDOUT)

5 травня 2024 року вперше за останні п’ять років голова КНР прибув до Франції. До цього видання Bloomberg писало, що президент Франції Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із Сі, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.

Голова Єврокомісії після зустрічі з очільником КНР заявила, що члени ЄС розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву щодо завершення війни проти України, а також і надалі запобігатиме російським ядерним погрозам.

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