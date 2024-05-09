Си прибыл с визитом в Венгрию. Орбан с женой встретили его в аэропорту – фото
Китайский лидер Си Цзиньпин 9 мая прибыл в Венгрию в рамках европейского турне, в аэропорту его встретил премьер страны Виктор Орбан с супругой. Об этом сообщает CGTN.
Это первый государственный визит Си в Венгрию, он состоялся в 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами.
В 1947 году Венгрия установила дипломатические отношения с Китаем, в 2017 году двусторонние отношения поднялись до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, передает CGTN.
Орбан стремится усилить экономические связи с Китаем, в частности расширить участие Венгрии в инициативе Си "Один пояс, один путь", заявил депутат венгерского парламента Гергей Гуляш. Кроме того, по его словам, в планах – модернизация железных дорог и финансирование нового нефтепровода, соединяющего ее с Сербией.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что во время визита Си Будапешт планирует заключить с Пекином не менее 16 соглашений.
- 5 мая 2024 года впервые за последние пять лет глава КНР прибыл во Францию. До этого издание Bloomberg писало, что президент Франции Макрон стремится углубить свою личную связь с Си, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина по поводу войны в Украине.
- Глава Еврокомиссии после встречи с главой КНР заявила, что члены ЕС рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву по завершению войны против Украины, а также и в дальнейшем будет предотвращать российские ядерные угрозы.
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