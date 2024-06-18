У США стверджують: Україна повинна виграти війну, щоб вступити в НАТО

Джон Кірбі наголосив, що американський президент Джо Байден "вірить у те, що НАТО – це майбутнє України"

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Для вступу в НАТО, Україна має виграти війну з Росією, а США роблять усе можливе, щоб переконатися, що українці зможуть це зробити. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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"Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і США заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну", – сказав він.

Кірбі зауважив – після закінчення війни в України "однаково залишиться протяжний кордон із Росією і постійна загроза безпеці для українського народу".

Також, за його словами, американський президент Джо Байден "вірить у те, що НАТО – це майбутнє України".

"Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член Альянсу", – акцентував він та зазначив, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки вони працюють над забезпеченням "усього необхідного".

"Вони можуть подати заявку на вступ у НАТО. І ми вважаємо, що НАТО – це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти", – підсумував він.

29 квітня 2024 року генсек НАТО Столтенберг прибув із візитом до Києва, де заявив, що місце України за правом в Альянсі, тому зараз тривають усі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства у блоці.

27 травня він пообіцяв, що на саміті НАТО буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні та їх фінансування.

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