"Допомога Україні та виклики з боку Китаю". Столтенберг назвав завдання липневого саміту НАТО

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Під час саміту у Вашингтоні лідери країн НАТО мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні військової допомоги Україні та обговорити відповіді на виклики для безпеки від Китаю. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного брифінгу з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

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"Ми маємо ухвалити важливі рішення щодо стримування та оборони в контексті підтримки України, а також як зміцнити співпрацю з нашими індо-тихоокеанськими партнерами, щоб відповісти на виклики для нашої безпеки від Китаю", – заявив Столтенберг.

Він зазначив, що найбільш невідкладним завданням є надання підтримки Україні так довго, як це буде необхідним.

Генсек НАТО висловив сподівання, що члени Альянсу погодяться, щоб організація почала відігравати ключову роль у наданні допомоги та навчання українських військовослужбовців, а також погодяться на довгострокове фінансове зобов’язання перед Києвом.

"Члени НАТО вже надають 99% військової підтримки Україні, і тому, я вважаю, є сенс, щоб НАТО відігравав сильнішу координаційну роль. Крім того, щоб запобігти прогалинам і затримкам, які спостерігалися взимку", – наголосив генсек Альянсу.

27 травня Столтенберг заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні.

31 травня повідомлялося, що генсек НАТО закликатиме союзників з Альянсу виділяти щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу Україні кожного року.

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