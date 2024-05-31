Столтенберг пропонуватиме союзникам щороку виділяти 40 млрд євро на допомогу Україні – Reuters

Раніше на рівні НАТО обговорювалась можливість надання Україні 100 млрд євро протягом п'яти років

Єнс Столтенберг (Фото: пресслужба НАТО)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликатиме союзників по Альянсу виділяти щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу Україні кожного року. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника в НАТО.

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За інформацію видання, через невизначеність щодо майбутньої підтримки з боку Вашингтона після можливого переобрання Дональда Трампа президентом США міністри закордонних справ країн НАТО 31 травня обговорять шляхи надання військової допомоги Україні в довгостроковій перспективі.

Перемовини будуть зосереджені на виробленні деталей пакета підтримки, що має бути узгоджений на липневому саміті НАТО у Вашингтоні, зазначили журналісти.

"Нам потрібно підтримувати нинішній рівень допомоги щонайменше, щоб забезпечити передбачуваність, яка потрібна Україні, стільки, скільки це буде необхідно", – заявив співрозмовник Reuters і наголосив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну держави НАТО надавали Києву близько 40 млрд євро щорічно.

2 квітня видання Politico із посиланням на трьох європейських чиновників написало, що Контактну групу з оборони України можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО, запланованому на липень поточного року.

Згодом Столтенберг заявив, що міністри закордонних справ НАТО порушували питання щодо довгострокової підтримки України, зокрема стосовно пропозиції про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро. Поки невідомо, чи буде ухвалено цих 100 млрд євро і як саме відбуватиметься фінансування.

27 травня Столтенберг заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні.

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