Столтенберг обіцяє – НАТО зміцнить підтримку України під час засідання у липні
Під час засідання НАТО у липні зміцнення підтримки України буде одним з питань, яке обговорять лідери країн-членів альянсу, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг. Його слова цитує видання The Guardian.
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Столтенберг заявив, що під час засідання будуть зроблені кроки щодо інвестування в безпеку альянсу, зміцнення зв'язків з партнерами, а також посилення підтримки України.
Він зазначив, що виклики, з якими сьогодні бореться Україна, стають дедалі більшими та складнішими, а перемога країни залежить від рішучої підтримки з боку НАТО.
"Тому на липневому саміті НАТО ми плануємо поставити нашу підтримку на міцніший фундамент. В тому числі через посилення ролі НАТО в координації допомоги в галузі безпеки і тренувань, а також багаторічних фінансових зобов'язань", – додав він.
- Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні з 9 до 11 липня. Як заявляв Зеленський, Україна хотіла б на заході отримати хоча б один крок назустріч до членства в Альянсі.
- У січні заступник генсека НАТО сказав, що на літньому саміті НАТО Україна буде "одним з найбільших пріоритетів". Водночас, за словами Столтенберга, запрошення на вступ до Альянсу Україна на зустрічі не отримає.
- 3 квітня держсекретар США Блінкен заявив, що напередодні саміту НАТО у Вашингтоні необхідно створити дорожню карту вступу України до блоку.
- 28 квітня Зеленський заявив, що хоче отримати запрошення України до НАТО під час липневого саміту Альянсу.
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