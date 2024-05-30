Столтенберг обещает – НАТО укрепит поддержку Украины во время заседания в июле

Он отметил, что вызовы, с которыми сегодня борется Украина, становятся все больше и сложнее

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Во время заседания НАТО в июле укрепление поддержки Украины будет одним из вопросов, который обсудят лидеры стран-членов альянса, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Его слова цитирует издание The Guardian.

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Столтенберг заявил, что во время заседания будут сделаны шаги по инвестированию в безопасность альянса, укрепление связей с партнерами, а также усиление поддержки Украины.

Он отметил, что вызовы, с которыми сегодня борется Украина, становятся все больше и сложнее, а победа страны зависит от решительной поддержки со стороны НАТО.

"Поэтому на июльском саммите НАТО мы планируем поставить нашу поддержку на более прочный фундамент. В том числе через усиление роли НАТО в координации помощи в области безопасности и тренировок, а также многолетних финансовых обязательств", – добавил он.

Саммит НАТО в 2024 году состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Как заявлял Зеленский, Украина хотела бы на мероприятии получить хотя бы один шаг навстречу членству в Альянсе.

В январе заместитель генсека НАТО сказал, что на летнем саммите НАТО Украина будет "одним из самых больших приоритетов". В то же время, по словам Столтенберга, приглашение на вступление в Альянс Украина на встрече не получит.

3 апреля госсекретарь США Блинкен заявил, что накануне саммита НАТО в Вашингтоне необходимо создать дорожную карту вступления Украины в блок.

28 апреля Зеленский заявил , что хочет получить приглашение Украины в НАТО во время июльского саммита Альянса.

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