Столтенберг предложит союзникам ежегодно выделять 40 млрд евро в помощь Украине – Reuters

Ранее на уровне НАТО обсуждалась возможность предоставления Украине 100 млрд евро в течение пяти лет

Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба НАТО)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет призывать союзников по Альянсу выделять не менее 40 млрд евро на военную помощь Украине каждый год. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в НАТО.

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По информации издания, из-за неопределенности будущей поддержки со стороны Вашингтона после возможного переизбрания Дональда Трампа президентом США министры иностранных дел стран НАТО 31 мая обсудят пути предоставления военной помощи Украине в долгосрочной перспективе.

Переговоры будут сосредоточены на выработке деталей пакета поддержки, который должен быть согласован на июльском саммите НАТО в Вашингтоне, отметили журналисты.

"Нам нужно поддерживать нынешний уровень помощи как минимум, чтобы обеспечить предсказуемость, которая нужна Украине, столько, сколько это будет необходимо", – заявил собеседник Reuters и подчеркнул, что после полномасштабного вторжения России в Украину государства НАТО предоставляли Киеву около 40 млрд евро ежегодно.

2 апреля издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников написало, что Контактная группа по обороне Украины может быть передана под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО, запланированном на июль этого года.

Позже Столтенберг заявил, что министры иностранных дел НАТО поднимали вопрос о долгосрочной поддержке Украины, в частности, относительно предложения о пятилетнем фонде в 100 млрд евро. Пока неизвестно, будут ли приняты эти 100 млрд евро и как именно будет происходить финансирование.

27 мая Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине.

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