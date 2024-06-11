"Помощь Украине и вызовы от Китая". Столтенберг назвал задачи июльского саммита НАТО

Йенс Столтенберг выразил надежду, что члены НАТО согласятся на долгосрочное финансовое обязательство перед Киевом

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Во время саммита в Вашингтоне лидеры стран НАТО должны согласовать усиление роли Альянса в оказании военной помощи Украине и обсудить ответы на вызовы для безопасности от Китая. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

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"Мы должны принять важные решения о сдерживании и обороне в контексте поддержки Украины, а также как укрепить сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами, чтобы ответить на вызовы для нашей безопасности от Китая", – заявил Столтенберг.

Он отметил, что наиболее неотложной задачей является предоставление поддержки Украине так долго, как это будет необходимо.

Генсек НАТО выразил надежду, что члены Альянса согласятся, чтобы организация начала играть ключевую роль в оказании помощи и обучении украинских военнослужащих, а также согласятся на долгосрочные финансовые обязательства перед Киевом.

"Члены НАТО уже оказывают 99% военной поддержки Украине, и поэтому, я считаю, есть смысл, чтобы НАТО играл более сильную координирующую роль. Кроме того, чтобы предотвратить пробелы и задержки, которые наблюдались зимой", — подчеркнул генсек Альянса.

27 мая Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине.

31 мая сообщалось, что генсек НАТО будет призывать союзников по Альянсу выделять не менее 40 млрд евро на военную помощь Украине каждый год.

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