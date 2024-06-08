В НАТО хотят создать новую должность для представителя в Украине – Foreign Policy

По информации собеседников издания, такой представитель будет находиться в Киеве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Владимир Зеленский. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

НАТО намерена создать должность специального представителя в Украине. Этот план пока обсуждается и должен быть обнародован на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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По информации собеседников издания, такой представитель будет находиться в Киеве, поскольку НАТО планирует увеличить свои долгосрочные обязательства перед Украиной на фоне войны с Россией.

Новый представитель будет координировать поддержку Украины от Альянса, включая потоки военной помощи из разных западных стран, отметили журналисты.

Некоторые западные чиновники одобряют создание должности посланника, который будет контролировать поставки оружия.

"Мы ищем пути институционализации части двусторонней поддержки, которая поступает в Украину, и введение ее в НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и адекватное распределение бремени между Альянсом в нашей коллективной поддержке Украины", – заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.

Однако, отметили журналисты, есть чиновники в НАТО, которые воздерживаются от создания этой должности, поскольку это не соответствует главной цели Украины – вступление в НАТО.

"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать. Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, что на самом деле хочет от нас Украина",- сказал один из чиновников НАТО на условиях анонимности.

В журнале добавили, что крупнейшие сторонники Украины в Европе, особенно в странах Восточной Европы, настаивали на том, чтобы страна получила официальное приглашение присоединиться к НАТО в качестве полноправного члена на предстоящем саммите, но Соединенные Штаты и Германия "заблокировали эту попытку".

31 мая сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг будет призывать союзников по Альянсу выделять не менее 40 млрд евро на военную помощь Украине каждый год.

В то же время, издание Bloomberg сообщило о том, что Столтенберг отказывается от планов по созданию фонда помощи Украине на 100 млрд евро на следующие пять лет.

2 апреля издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников написало, что Контактная группа по обороне Украины может быть передана под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО, запланированном на июль этого года.

Впоследствии Столтенберг заявил, что министры иностранных дел НАТО поднимали вопрос о долгосрочной поддержке Украины, в частности относительно предложения о пятилетнем фонде в 100 млрд евро. Пока неизвестно, будут ли приняты эти 100 млрд евро и как именно будет происходить финансирование.

27 мая Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине.

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