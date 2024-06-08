Столтенберг отказывается от идеи создания пятилетнего фонда помощи Украине – Bloomberg

Издание отметило, что это предложение предполагает, что процент отчислений той или иной страны будет зависеть от размера ВВП

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: Facebook)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов создания фонда помощи Украине на 100 млрд евро на следующие пять лет. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на ознакомленных собеседников.

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По словам журналистов, новое предложение, которое может получить поддержку во время встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, предусматривает общие расходы государств Альянса на помощь Украине в размере 40 млрд евро в год.

Журналисты утверждают, что Турция призвала союзников НАТО избегать того, чтобы любая координация помощи "создавала впечатление более активного вовлечения Альянса в конфликт".

Издание отметило, что предложение предусматривает, что процент отчислений той или иной страны будет зависеть от размера ВВП. Данные об общих затратах, вероятно, будут публиковаться в ежегодном докладе.

Отчисления США, как ожидается, составят половину от упомянутой суммы, оставшаяся часть будет распределяться между другими странами НАТО.

Это предложение, по данным журналистов, оказывает широкую поддержку членам НАТО, в то же время Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи Украине.

31 мая сообщалось, что генсек НАТО будет призывать союзников по Альянсу выделять не менее 40 млрд евро на военную помощь Украине каждый год.

2 апреля издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников написало, что Контактная группа по обороне Украины может быть передана под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО, запланированном на июль этого года.

Впоследствии Столтенберг заявил, что министры иностранных дел НАТО поднимали вопрос о долгосрочной поддержке Украины, в частности, относительно предложения о пятилетнем фонде в 100 млрд евро. Пока неизвестно, будут ли приняты эти 100 млрд евро и как именно будет происходить финансирование.

27 мая Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине.

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