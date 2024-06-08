Столтенберг відмовляється від ідеї створення п'ятирічного фонду допомоги Україні – Bloomberg

Видання зазначило, що ця пропозиція передбачає, що відсоток відрахувань тієї чи іншої країни залежатиме від розміру ВВП

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг (Фото: Facebook)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовляється від планів щодо створення фонду допомоги Україні на 100 млрд євро на наступні п'ять років. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на ознайомлених співрозмовників.

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За словами співрозмовників журналістів, нова пропозиція, яка може отримати підтримку під час зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі наступного тижня, передбачає загальні витрати держав Альянсу на допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро на рік.

Журналісти стверджують – Туреччина закликала союзників НАТО уникати того, щоб будь-яка координація допомоги "створювала враження активнішого залучення Альянсу у конфлікт".

Видання зазначило, що ця пропозиція передбачає, що відсоток відрахувань тієї чи іншої країни залежатиме від розміру ВВП. Дані про загальні витрати, ймовірно, публікуватимуться у щорічній доповіді.

Відрахування США, як очікується, становитимуть половину від згаданої суми, частина, що залишиться, розподілятиметься між іншими країнами НАТО.

Ця пропозиція, за даними журналістів, має широку підтримку членів НАТО, водночас Угорщина наполягає на можливості відмовитися від збільшення розміру допомоги Україні.

31 травня повідомлялося, що генсек НАТО закликатиме союзників по Альянсу виділяти щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу Україні кожного року.

2 квітня видання Politico з посиланням на трьох європейських чиновників написало, що Контактну групу з оборони України можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО, запланованому на липень поточного року.

Згодом Столтенберг заявив, що міністри закордонних справ НАТО порушували питання щодо довгострокової підтримки України, зокрема стосовно пропозиції про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро. Поки невідомо, чи буде ухвалено цих 100 млрд євро і як саме відбуватиметься фінансування.

27 травня Столтенберг заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні.

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