У НАТО хочуть створити нову посаду для спеціального представника в Україні – Foreign Policy

За інформацією співрозмовників видання, такий представник буде знаходитися у Києві

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Володимир Зеленський. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

НАТО планує створити посаду спеціального представника в Україні. Цей план поки обговорюють і мають оприлюднити на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні. Про це повідомив американський журнал Foreign Policy із посиланням на співрозмовників, які ознайомлені з цим питанням.

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За інформацією співрозмовників видання, такий представник буде знаходитися у Києві, оскільки НАТО планує збільшити свої довгострокові зобов’язання перед Україною на тлі війни з Росією.

Новий представник координуватиме підтримку України від Альянсу, включно з потоками військової допомоги з різних західних країн, зазначили журналісти.

Деякі західні чиновники схвалюють створення посади посланника, який контролюватиме постачання зброї.

"Ми шукаємо шляхи інституціоналізації частини двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і введення її в НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги й адекватний розподіл тягаря між Альянсом у нашій колективній підтримці України", – заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

Проте, зазначили журналісти, є чиновники в НАТО, які утримуються від створення цієї посади, оскільки це не відповідає головній меті України — вступ у НАТО.

"Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити. Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, що насправді хоче від нас Україна", — сказав один із чиновників НАТО на умовах анонімності.

У журналі додали, що найбільші прихильники України в Європі, особливо в країнах Східної Європи, наполягали на тому, щоб країна отримала офіційне запрошення приєднатися до НАТО як повноправного члена на майбутньому саміті, але Сполучені Штати та Німеччина "заблокували цю спробу".

31 травня повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликатиме союзників по Альянсу виділяти щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу Україні кожного року.

Водночас видання Bloomberg повідомило про те, що Столтенберг відмовляється від планів щодо створення фонду допомоги Україні на 100 млрд євро на наступні п'ять років.

2 квітня видання Politico з посиланням на трьох європейських чиновників написало, що Контактну групу з оборони України можуть передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО, запланованому на липень поточного року.

Згодом Столтенберг заявив, що міністри закордонних справ НАТО порушували питання щодо довгострокової підтримки України, зокрема стосовно пропозиції про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро. Поки невідомо, чи буде ухвалено цих 100 млрд євро і як саме відбуватиметься фінансування.

27 травня Столтенберг заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні.

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