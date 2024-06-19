Союзники обговорюють, які зобов'язання дати Україні щодо вступу до НАТО – CNN

США та Німеччина запропонували, щоб Альянс під час саміту пообіцяв, що Україна має "міст" до членства, а не "незворотний шлях", пише CNN

Прапори НАТО, США і України (Фото: Міноборони України)

США та ключові союзники, зокрема Велика Британія, обговорюють, які зобов'язання дати Україні щодо вступу до НАТО на майбутньому саміті Альянсу в Вашингтоні. Про це повідомило видання CNN з посиланням на низку неназваних американських та європейських посадовців, ознайомлених з дискусіями з цього приводу.

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Вони розповіли, що деякі європейські держави, особливо ті, які межують з Росією, критикують США за те, що вони не готові піти на рішучі кроки у питанні членства України.

Співрозмовники видання зазначили, що офіційні особи США та Німеччини запропонували, щоб Альянс під час саміту в липні пообіцяв, що Україна має "міст" до членства в НАТО, а не "незворотний шлях", як стверджував у квітні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У матеріалі йдеться, що остаточні формулювання Альянсу щодо України під час липневого саміту у Вашингтоні є "критичними". Найближчими днями союзники ретельно обговорюватимуть їх, оскільки вони будуть окреслювати світу перспективи для України в НАТО.

Оскільки до саміту залишився приблизно місяць, ця тема залишається центральною точкою напруги в поточних розмовах, пишуть журналісти.

Один з американських посадовців повідомив, що представники адміністрації президента США Джо Байдена не вважають, що всі країни НАТО підтримують слово "незворотний". Прикладом є Угорщина. Деякі члени Альянсу неохоче використовують це слово, оскільки Україні ще необхідно провести низку реформ, необхідних для набуття членства.

Один європейський посадовець зазначив, що європейські союзники безпосередньо схиляли Білий дім, щоб зробити шлях України чіткішим.

"Ми інстинктивно відчуваємо, що слід прокласти новий шлях. Треба звернути увагу на швидке відстеження членства України", – сказав він.

15 червня Столтенберг заявив, що країни – члени НАТО досі не досягли згоди щодо запрошення України до блоку.

17 червня в адміністрації президента Байдена заявили, що для вступу в Альянс Україна має виграти війну з Росією, а США роблять усе можливе, щоб переконатися, що українці зможуть це зробити.

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