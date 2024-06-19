Союзники обсуждают, какие обязательства дать Украине по вступлению в НАТО – CNN

США и Германия предложили, чтобы Альянс во время саммита пообещал, что Украина имеет "мост" к членству, а не "необратимый путь", пишет CNN

Флаги НАТО, США и Украины (Фото: Минобороны Украины)

США и ключевые союзники, в частности Великобритания, обсуждают, какие обязательства дать Украине относительно вступления в НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на ряд неназванных американских и европейских чиновников, ознакомленных с дискуссиями по этому поводу.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Они рассказали, что некоторые европейские государства, особенно граничащие с Россией, критикуют США за то, что они не готовы пойти на решительные шаги в вопросе членства Украины.

Собеседники издания отметили, что официальные лица США и Германии предложили, чтобы Альянс во время саммита в июле пообещал, что Украина имеет "мост" к членству в НАТО, а не "необратимый путь", как утверждал в апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В материале говорится, что окончательные формулировки Альянса по Украине во время июльского саммита в Вашингтоне являются "критическими". В ближайшие дни союзники будут тщательно обсуждать их, поскольку они будут определять миру перспективы для Украины в НАТО.

Поскольку до саммита остался примерно месяц, тема остается центральной точкой напряжения в текущих разговорах, пишут журналисты.

Один из американских чиновников сообщил, что представители администрации президента США Джо Байдена не считают, что все страны НАТО поддерживают слово "необратимый". Примером является Венгрия. Некоторые члены Альянса неохотно используют это слово, поскольку Украине еще предстоит провести ряд реформ, необходимых для членства.

Один европейский чиновник отметил, что европейские союзники непосредственно склоняли Белый дом, чтобы сделать путь Украины более четким.

"Мы инстинктивно чувствуем, что следует проложить новый путь. Надо обратить внимание на скорейшее отслеживание членства Украины", – сказал он.

15 июня Столтенберг заявил, что страны – члены НАТО до сих пор не достигли согласия о приглашении Украины в блок.

17 июня в администрации президента Байдена заявили, что для вступления в Альянс Украина должна выиграть войну с Россией, а США делают все возможное, чтобы убедиться, что украинцы смогут это сделать.

Читайте также: Венгрия не будет принимать участие в решениях НАТО по Украине и не станет блокировать их