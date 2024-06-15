Столтенберг: НАТО не достигло консенсуса по вступлению Украины, зато по поводу оружия – да

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Страны-члены НАТО до сих пор не достигли согласия по приглашению Украины в блок, заявил в эфире телемарафона генсек Альянса Йенс Столтенберг. В то же время, есть решения относительно военной помощи Украине.

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"Все мы соглашаемся с тем, что Украина станет страной-членом НАТО. Мы поддерживаем движение Украины в Альянс <...> Однако для предоставления приглашения нужен консенсус, а мы пока его не достигли. В то же время мы достигли консенсуса относительно предоставления военной помощи Украине. Нужно работать в этом направлении", – сказал он.

Столтенберг заверил, что НАТО уже делает выводы по российско-украинской войне. В частности, это касается того, что Альянсу нужно увеличить запасы вооружения, ведь по окончании холодной войны их сократили.

2 июня 2024 года Столтенберг заявил, что в НАТО не прогнозируют мести со стороны России на то, что Альянс передает Украине современное вооружение.

12 июня он сказал, что на саммите в Вашингтоне ожидает согласования партнерами плана долгосрочных финансовых обязательств по Украине.

13 июня генсек сказал, что США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины – в частности, речь идет о $40 млрд в год.

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