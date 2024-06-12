Столтенберг заявил, что ожидает от НАТО согласования финансовых обязательств по Украине

Генсек НАТО ожидает договоренности о том, что Альянс возьмет на себя ведущую роль в предоставлении и координации военной помощи для ВСУ

Йенс Столтенберг (Фото: Офис президента)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится в июле, союзники согласуют план долгосрочных финансовых обязательств по Украине. Об этом он сообщил на брифинге.

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По словам генсека НАТО, этот вопрос все еще обсуждается.

Также Столтенберг заявил, что ожидает договоренности относительно того, что НАТО возьмет на себя ведущую роль в оказании и координации военной помощи и обучения для Украины. Он подчеркнул, что это также важно для обеспечения полной совместимости с НАТО в будущем и движения Украины к полноценному членству в Альянсе.

Генсек отметил, что ожидает на июльском саммите от союзников согласования "сильных формулировок" относительно членства Украины в НАТО.

"Я не могу вдаваться в подробности, какие именно слова это должны быть, но ожидаю, что это будет предусматривать заверения в наших обязательствах, что Украина станет членом НАТО", — сказал он.

27 мая Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине.

31 мая сообщалось, что генсек НАТО будет призывать союзников из Альянса выделять не менее 40 млрд евро на военную помощь Украине каждый год.

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