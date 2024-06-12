Столтенберг заявил, что ожидает от НАТО согласования финансовых обязательств по Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится в июле, союзники согласуют план долгосрочных финансовых обязательств по Украине. Об этом он сообщил на брифинге.
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По словам генсека НАТО, этот вопрос все еще обсуждается.
Также Столтенберг заявил, что ожидает договоренности относительно того, что НАТО возьмет на себя ведущую роль в оказании и координации военной помощи и обучения для Украины. Он подчеркнул, что это также важно для обеспечения полной совместимости с НАТО в будущем и движения Украины к полноценному членству в Альянсе.
Генсек отметил, что ожидает на июльском саммите от союзников согласования "сильных формулировок" относительно членства Украины в НАТО.
"Я не могу вдаваться в подробности, какие именно слова это должны быть, но ожидаю, что это будет предусматривать заверения в наших обязательствах, что Украина станет членом НАТО", — сказал он.
- 27 мая Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине.
- 31 мая сообщалось, что генсек НАТО будет призывать союзников из Альянса выделять не менее 40 млрд евро на военную помощь Украине каждый год.
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